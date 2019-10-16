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بن بريك يشيد بدور الأجهزة الأمنية بلحج في مكافحة الإرهاب والجريمة

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الركن أحمد سعيد بن بريك

بن بريك يشيد بدور الأجهزة الأمنية بلحج في مكافحة الإرهاب والجريمة

الخليج 365 - عدن

اطّلع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، عضو هيئة الرئاسة، خلال لقائه اليوم، مدير أمن لحج، العميد صالح السيد، على الأوضاع الأمنية بالمحافظة ومستوى أداء الأجهزة الأمنية فيها.

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واستعرض اللقاء دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة ومتابعة ضبط المُخلين بالأمن .

وأشاد اللواء بن بريك بدور الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج في مكافحة الإرهاب والجريمة وتثبيت الأمن و الاستقرار بالمحافظة، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهود ورفع اليقظة الأمنية واستشعار المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن.

وأكد بن بريك على ضرورة التنسيق بين الوحدات الأمنية لضبط كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة للمجتمع، وأهمية تطوير مستوى الأداء الأمني ورفع اليقظة الأمنية بما يتواكب وحجم التحديات الراهنة.

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