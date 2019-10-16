خاص | اليافعي : الإخوان لم يحققوا أية انتصارت تجاه الحوثي في 4 سنوات

أبو وجدان اليافعي

قال أبو وجدان اليافعي، عضو القيادة المحلية لمجلس انتقالي لحج وعضو التحاد الكتاب والادباء الجنوبيين، إن الإنتصارات الجنوبية الأخيرة ضد الحوثيين بعد عدم وجود أي تحرك من شرعية الإخوان برئيسه علي محسن الأحمر ضد ميليشيات الحوثي. وأكد اليافعي لـ"الخليج 365"، أن شرعية الإخوان لم تحرك ساكنا ولم تحقق اي نصر طيلة الاربع السنوات منذبدء انقلاب مليشيات الحوثي على الرئيس هادي لكون الحروب التي تجري في محافظات الجنوب والاطراف لمحافظات اليمنية هي قوات جنوبية فقط.



وأضاف عضو القيادة المحلية لمجلس انتقالي لحج وعضو التحاد الكتاب والادباء الجنوبيين، أن تخاذل الإخوان أضطر القوات الجنوبية ان تدخل في تحرير مناطق شماليه منها مدينة، الفاخر ومن قبلها مدن كثيرة من مدن الحديدة وكافة مدن الساحل الغربي

جدير بالذكر، أن القوات الجنوبية قامت بتحرير مدينة الفاخر في محافظة الضالع ومديرية الحجر، وهي تضالف عدد من المناطق الشمالية التي قامت المقاومة الجنوبية بتحريرها ومنها مدن وبلدات الساحل الغربي بإشتراك لواء العمالقة وهي قوات جنوبية في تحرير الساحل الغربي.

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