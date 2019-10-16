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مدير عام تنمية المرأة بالمهرة تستقبل نظيرتها بعدن

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019

جانب من اللقاء

مدير عام تنمية المرأة بالمهرة تستقبل نظيرتها بعدن

الخليج 365 - المهرة

استقبلت مدير عام الإدارة العامة تنمية المرأة في محافظة المهرة لبنى كلشات بمكتبها، اليوم، نظيرتها في محافظة عدن أفراح عبدالواحد التي تزور المهرة حالياً.

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وناقش اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة وتعزيز دورها وتنمية قدراتها ، إضافة إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الإداراتين وتبادل الخبرات. وعبرت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بعدن أفراح عبدالواحد عن شكرها وتقديرها لحفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.

وأشادت بالأجواء الآمنة التي تتميز بها المهرة وبالجهود الجبارة التي تبذلها الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة في سبيل الارتقاء بقطاع المرأة وتنميتها وتبني قضاياها المختلفة.

وكانت لبنى كلشات قد رحبت في بداية اللقاء بالاخت أفراح عبدالواحد لزيارتها لمحافظة المهرة.

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