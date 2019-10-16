- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 16 أكتوبر 2019
القاضي شاكر بنش
الخليج 365 - بكر محسن
حذر رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش، من مغبة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الأغراض المنافية للعرف وتعاليم الدين الاسلامي.
ويأتي ذلك بعد استفحال ظاهرة السب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد بعض المستخدمين أن ممارسة هذه العادات المنبوذة لا يحاسب عليها القانون.
وقال القاضي بنش في تصريح خاص "لليمن العربي"، اذا تناول المنشور عبارات السب أو الاهانة او التحقير لشخص معين فإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضاف فضيلة القاضي: "سواء أكان الغلط حصل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي او غيرها فإن فاعله سيعاقب" .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف “لليمن العربي“ مغبة إساءة استخدام مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.