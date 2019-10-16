رئيس نيابة استئناف حضرموت يكشف “لليمن العربي“ مغبة إساءة استخدام مواقع التواصل

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

القاضي شاكر بنش

الخليج 365 - بكر محسن

حذر رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بنش، من مغبة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الأغراض المنافية للعرف وتعاليم الدين الاسلامي.

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ويأتي ذلك بعد استفحال ظاهرة السب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعتقد بعض المستخدمين أن ممارسة هذه العادات المنبوذة لا يحاسب عليها القانون.

وقال القاضي بنش في تصريح خاص "لليمن العربي"، اذا تناول المنشور عبارات السب أو الاهانة او التحقير لشخص معين فإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون".

وأضاف فضيلة القاضي: "سواء أكان الغلط حصل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي او غيرها فإن فاعله سيعاقب" .