الجعفري يناقش آلية تحديد أسعار اسطوانات الغاز المنزلي بالمهرة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

اسطوانات الغاز

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري بمكتبه اليوم، مع مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة عبدالله خودم محمد ومدير عام شركة الغاز سعيد المزروعي آلية تحديد سعر أسطوانات الغاز المنزلي وإقرارها من قبل السلطة المحلية.



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ووقف اللقاء أمام قضية الأزمة التي تعاني منها المحافظة في مادة الغاز وكيفية تجاوزها والحد من استغلالها في رفع التسعيرة خاصة في المديريات، ومكافحة ظاهرة تهريبها.

وأكد الوكيل الأول بن عويض على ضرورة توفير مادة الغاز ومراعاة ظروف المواطن والتخفيف من معاناته.

وخرج الاجتماع بجملة من المعالجات أهمها أن يقوم مكتب الصناعة بتفعيل ومراقبة عملية بيع اسطوانات الغاز في محطات التعبئة والأسواق وان تكون التسعيرة مسئولية السلطة المحليه بحسب عرض من شركة الغاز في المحافظة وإن يقوم مدير عام مديرية الغيضة بتحديد الوكلاء المكلفين بالبيع وتوفير شروط السلامه وبيعها في محلات خاصه بذلك وليس في الشارع العام .