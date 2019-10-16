الأربعاء 16 أكتوبر 2019 مختار بن عويض الجعفري الخليج 365 - المهرة قال وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري، إن ثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن مثلت امتداد طبيعي لثورة 26 سبتمبر ضد الحكم الإمامي في الشمال.

Advertisements وأشار بن عويّض في تصريح صحفي إلى أن هذه المناسبة الوطنية ذكرى خالدة لليمنيين تعيد للأذهان التضحيات التي قدمها مناضلي ثورة اكتوبر لتحرير الوطن من للاستعمار الأجنبي ، داعيا إلى السير على خطى الثوار الأحرار لدحر الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة بعيدا عن الإقصاء والتفرد، واستلهام العبر والدورس النضالية من ثورة 14 من أكتوبر، وتقييم الماضي وأخطائه للوصول إلى تحقيق أهداف ثورتي أكتوبر وسبتمبر المجيدين على طريق بناء اليمن الاتحادي الجديد. وهنأ الجعفري القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 56 لثورة الـ 14 أكتوبر، متمنيا أن يعم الأمن والسلام ربوع اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالمهرة: علينا السير على خطى ثوار أكتوبر لدحر الانقلاب واستعادة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.