الأربعاء 16 أكتوبر 2019

تسيير الرحلة الثالثة من مطار الغيضة لنقل 41 سقطري عالق بالمهرة

الخليج 365 - المهرة

سيّرت اليوم الأربعاء. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عبر مطار الغيضة الدولي الرحلة الثالثة لنقل العالقين من أبناء سقطرى بمحافظة المهرة.



وبلغ عدد الذين جرى اليوم نقلهم جواً عبر طيران القوات السعودية، من مطار الغيضة إلى مطار حديبو ، 41 شخصا.

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وشكر مسؤول مكتب التنسيق والاتصال بين محافظتي المهرة وسقطرى، أيمن سالم حواش، قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على مبادرتها الإنسانية وتكلفها بنقل أبناء سقطرى العالقين بالمهرة من أسابيع.

كما أشاد بجهود السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، على جهودها في مساندة أبناء سقطرى واستضافتهم والتخفيف من معاناتهم ونقلهم إلى محافظتهم بسهولة ويسر.

وثمن المنسق أيمن حواش متابعات واهتمام محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، بقضية العالقين ومعالجتها .

وكانت قوات التحالف سيرت الاثنين الماضي والأسبوع الفائت رحلتين منفصلتين جرى خلالهما نقل 264 شخصا من أبناء سقطرى العالقين من مطار الغيضة إلى سقطرى مباشرة .