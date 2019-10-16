مأرب .. مركز الملك سلمان يدشن مرحلة جديدة من مشروع تأهيل الأطفال المجندين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

مشروع تأهيل الأطفال المجندين

الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، اليوم، مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

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وجاءت عملية التدشين، بعد أن إستكملت لجنة خاصة إجراءات 27 طفلا مجندا ليخضعوا لتأهيل نفسي واجتماعي يهدف لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وإنهاء آلامهم النفسية جراء الصدمات السلبية التي تعرضوا لها نتيجة تجنيدهم قسرا، بحسب بيان صادر عن المركز .

وتمتد عملية التأهيل لـ45 يومًا يتلقى فيه الأطفال إضافة إلى برامج التأهيل النفسي والاجتماعي لبرنامج تعليمي وفق المنهج المدرسي الرسمي بهدف إعادة الأطفال إلى مدارسهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بالرسم والفن وغيرها من الاهتمامات التي تتوافق مع مداركهم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ هذه المرحلة ضمن خطته التي يستهدف فيها تأهيل 2,000 طفل من مختلف المحافظات.