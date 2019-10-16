تدشين نظام الربط الالكتروني للبيانات والدورة المستندية الآلية بالمنطقة الثالثة في مأرب

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي

الخليج 365

دشن وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الأربعاء، نظام الربط الالكتروني للبيانات والدورة المستندية الآلية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب بحضور قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وعدد من رؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع .

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وحث الفريق المقدشي على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والتطورات الحديثة لتطبيق نظام الربط التقني في جميع دوائر ووحدات وزارة الدفاع واستكمال بناء قاعدة معلومات موحدة وصحيحة لجميع منتسبي القوات المسلحة لتصحيح الاختلالات للاسهام في تطوير العمل الإداري والهيكلي .. مشيرا إلى أن قادة وأبطال الجيش الوطني قد هبّوا للدفاع عن الوطن منذ الوهلة الأولى ويضحون بأرواحهم وأغلى ما يملكون في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وهم من يصنعون تاريخا جديداً لليمن الجمهوري الوحدوي الاتحادي.

وأشاد وزير الدفاع بما تحقق من انجازات في سبيل اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية واستعادة مؤسسات الجيش التي سيطرت المليشيا المتمردة على مقدراته وأسلحته وتسخرها لخدمة مشاريعها التدميرية والمخططات الرامية لزعزعة أمن اليمن والمنطقة..مثمناً جهود وتضحيات الأشقاء في المملكة العربية السعودية المساندة للشعب اليمني والداعمة للسلطة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية في هذه المعركة الدفاعية لصد الأخطار والتهديدات المشتركة.

وأكد المقدشي أن اليمن لن تستقر وتستعيد أمنها إلا باستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية وزوال المليشيا الحوثية والمتمردة والجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لأمن اليمن والمنطقة .. لافتاً إلى أن اليمن اليوم أمام مرحلة فاصلة، تكون فيها أو لا تكون .

وشدد على أهمية مواصلة الجهود وبذل مزيد من التضحيات والتمسك بالصبر والعزيمة لتحرير ما تبقى من الوطن وتلبية تطلعات وآمال الشعب اليمني في استعادة أرضه وكرامته وبناء دولته الاتحادية القائمة على العدالة والمساواة في السلطة والثروة.