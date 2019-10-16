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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
البحسني ونائب السفير البريطاني لدى اليمن
الخليج 365
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالرياض اليوم ، نائب السفير البريطاني لدى اليمن فيونا والكر، لبحث مجالات التعاون بهدف دعم جهود التنمية في حضرموت.
ووضع محافظ حضرموت في بداية اللقاء نائب السفير البريطاني أمام الوضع في حضرموت، وجهود وقيادة السلطة المحلية في مجال التنمية وفي الملف الأمني والصعوبات التي تعترض هذه الجهود وتؤرق المواطنين بسبب قلة الامكانات التي فرضتها ظروف الحرب الحالية.
وأعرب نائب السفير البريطاني عن اعجابه بالتجربة في حضرموت وما تنعم به من أمن واستقرار، وجهود قيادة السلطة المحلية في اعادة مؤسسات الدولة والقضاء للعمل، وما حققته حضرموت على صعيد تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة ومحاربة الارهاب وفرض الاستقرار. وأكد وقوف المملكة المتحدة الى جانب اليمن في هذه الظروف الصعبة، ودعم جهود الإعمار والبناء والأمن في حضرموت .
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت يبحث بالرياض مع نائب السفير البريطاني مجالات التعاون لدعم جهود التنمية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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