محافظ حضرموت يلتقي السفير الفرنسي لدى بلادنا فى الرياض

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

البحسني يلتقي السفير الفرنسي فى الرياض

الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، فى الرياض .



جاء اللقاء ضمن جهود محافظ حضرموت لمتابعة قضايا المحافظة ودعم توجهات قيادة سلطتها المحلية في مجال التنمية والاستقرار، كما تطرق الى بحث العلاقات وخصوصاً على الساحة الحضرمية.

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وقدّم المحافظ البحسني، خلال اللقاء، عرضاً للأوضاع في حضرموت وجهود قيادة السلطة المحلية في جانب تطبيع الحياة ودعم مجالات التنمية والجهود في المجال الأمني والتي أثمرت فى بسط الأمن والاستقرار عقب تحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة، والجهود المبذولة في المجال الأمني وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وتطرق المحافظ الى التحديات والصعوبات التي تقف أمام هذه التطلعات وحاجة المحافظة الى دعم دول العالم للتجربة الفريدة في حضرموت في مجال مكافحة الارهاب ودعم التنمية في ظل الامكانات الصعبة للبلد والوضع الاقتصادي بسبب الحرب.

وأشاد السفير الفرنسي لدى بلادنا بما يجرى في حضرموت من جهود وتنمية، وأكد متابعته للأوضاع في حضرموت وما تشهده المحافظة من محاولات للنهوض بالواقع وفي مجال التنمية، مشيداً بالتجربة البارزة لقيادة السلطة المحلية في حضرموت في بسط الأمن والاستقرار، ومساندتها لدول العالم في حربها ضد الإرهاب.

وأكد السفير الفرنسي مساندة فرنسا ووقوفها الى جانب اليمن بشكل عام، ودعم تطلعات وجهود التنمية في حضرموت.