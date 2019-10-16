اليمن تناقش مع الأمم المتحدة تعزيز التعاون في مكافحة المخدرات والجريمة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

جانب من اللقاء

بحث نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومعه نائب وزير الشئون القانونية احمد المحروق، اليوم، مع ممثلين من مكتب الامم المتحدة في فيينا برئاسة المنسق الاعلى لبرنامج مراقبة الحاويات كيتيل اوترسون، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة البحرية وبرنامج الرقابة على الحاويات ومشاريع مكتب الامم المتحدة.

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واكد لخشع والمحروق، التزام الجمهورية اليمنية، بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الارهاب والجريمة البحرية، وتعزيز التعاون في مجال الرقابة على الحاويات، انطلاقا من روح المسؤولية المشتركة والتزام الحكومة اليمنية المطلق لدعم التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ولاسيما التصدي لجرائم القرصنة البحرية والرقابة على الحاويات.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، سيناقش الجانبان خلال اليومين القادمين، الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز قدرات بلادنا في مجال مكافحة الجريمة.

حضر الجلسة سفير بلادنا لدى النمسا هيثم شجاع الدين، ومن مكتب الامم المتحدة اليزابيت ساندستورم المنسقة الاقليمية لبرنامج مراقبة الحاويات، وكاسادي كرافت مستشار برنامج مرتقبة الصادرات وامن الحدود.