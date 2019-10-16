بتمويل مركز" سلمان للإغاثة " تدشين العمليات الجراحية للعيون بالمكلا

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
جانب من العيادات
المكلا أشرف باجبير
دشن وكيل محافظة حضرموت للشئون الفنية المهندس محمد العمودي بمعيه الدكتور عوض يسلم باحنحن نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت والدكتور محمد العمري مدير المخيمات بمؤسسة البصر العالمية والأستاذ فهمي سعيد العكبري المدير العام لمستشفى هيا اليحيا لطب العيون والأستاذأبراهيم المقرن من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية العمليات الجراحية للحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى بمستشفى هيا بالمكلا بتمويل مركز الملك سلمان وتنفيذ مؤسسة البصر العالمية وخلال التدشين طاف الوكيل العمودي ومرافقيه على غرفة العمليات واقسام الترقيد مطمئناً على احوال المرضى اللذين ستجرى لهم العمليات الجراحية بعد معاينهم وفحصهم من قبل البعثة الطبية مقدماً بأسم السلطة المحلية بالمحافظة الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان والحكومة السعودية لوقوفهم إلى جانب أبناء حضرموت وتخفيف معاناتهم وكذلك مؤسسة البصر العالمية لجهودهم في إقامة مثل هذه المخيمات الطبية المجانية التي تساعد المرضى المحتاجين في حضرموت .
من جانبه أشار الدكتور عوض يسلم باحنحن نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت إلى أن هذه المخيمات الطبية تساعد المرضى المحتاجين وتخفف من معاناتهم للسفر للخارج مشيراً إلى أن مكتب الصحة والسكان لديه شراكة متكاملة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية في جميع المجالات الطبية والصحية .
من جهته أكد الأستاذ فهمي سعيد العكبري المدير العام لمستشفى هيا اليحيا لطب العيون أنه سيتم خلال هذه الحملة إجراء قرابة 500 عملية جراحية متنوعة مابين إزالة المياة البيضاء وزراعة العدسات باستخدام جهاز الفاكو في هذه العمليات والذي يعتبر من التقنيات الحديثة لإزالة المياة البيضاء بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطة مشيراً إلى أنه تم معاينة أكثر من 4900حالة من مناطق
( المكلا - فوه - بروم ميفع - حجر - بويش - روكب - أرياف المكلا ) ستسمر للفترة من 15 - 21 أكتوبر 2019م .
والجدير بالذكر أن هذه الحملة الطبية لطب وجراحة العيون بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية وكذلك تمويل حملة علاجية أخرى لمرضى القلب بالمكلا خلال الأيام القادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل مركز" سلمان للإغاثة " تدشين العمليات الجراحية للعيون بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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