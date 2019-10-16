شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بالفنانة أنغام في السعودية وإسعافها فورا إلى المستشفى .. بعد تصرف مثير على المسرح والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - رضت الفنانة المصرية أنغام إلى موقف محرج، حيث فقدت وعيها وسقطت على المسرح أثناء إحيائها حفلا في المملكة العربية السعودية، في منطقة الجوف.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.

حيث تمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

وقالت أنغام "بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط".

يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في الكويت يجمعها مع المطرب وائل جسار، يوم الخميس 14 تشرين الثاني المقبل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بالفنانة أنغام في السعودية وإسعافها فورا إلى المستشفى .. بعد تصرف مثير على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.