شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة صادمة: مخطط داهية لـ ابن سلمان لاجتثاث إيران من اليمن وهذا مصير قوات التحالف وباكستان تقلب الموازين والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة بريطانية عدة مفاجآت صادمة عما تنوي الحكومة السعودية فعله في عدة دول عربية. وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن نية السعودية استخدام جنود من دول عربية وإسلامية للدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية التي تواجهها. وقالت الصحيفة، في عددها الصادر الاثنين، توجد مزحة متداولة في الشرق الأوسط مفادها أن "السعودية ستقاتل حتى آخر باكستاني"، وتشير المزحة إلى الدعم الدائم من جانب باكستان للسعودية في مشاريعها العسكرية. وتضيف: "يمكن أن تمتد المزحة لتشمل أيضاً السودان، التي تشارك بقوات برية في حرب السعودية باليمن"، مشيرة إلى أن المملكة "معتادة على شراء العمالة للعمل في المهن التي تعدها دون قيمة مواطنيها، وتصل تلك السياسة في التعامل إلى جيشها". وتقول الصحيفة: إنه "من المحير في ضوء الهجمات على منشآت نفطية في السعودية، الأسبوع الماضي، أن توجد تكهنات عما إذا كانت السعودية وإيران ستخوضان حرباً". وتضيف: إن "السعودية لا تخوض حرباً؛ بل تستأجر أطرافاً تحارب بالوكالة، وتعتمد على تصديق الولايات المتحدة لاستمرار كذبة أن المملكة تحفظ السلام في المنطقة، وأن أي تهديد لأمنها قد يهز استقرار المنطقة". وتشدد الصحيفة على أن "السياسة الخارجية للسعودية كاملة تعتمد على استخدام الثروة لشراء الأصدقاء والسكوت".

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