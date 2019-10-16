إب..متنفذ حوثي يوقف مشروع المياة عن المدنيين في حزم العدين

تشهد عزلة "بني علي" في مديرية حزم العدين، غرب إب، أزمة خانقة في مياة الشرب، بعد قطع متنفذ حوثي مشروع المياة عن المنطقة.



وقال مصدر محلي، لمراسل "يمن شباب نت"، إن متنفذ حوثي من صنعاء يُدعى "حسين المتوكل"، أقدم على وقف تدفق المياة في مشروع "وادي الصافية" بعزلة بني علي في حزم العدين إلى الأهالي، حارماً المواطنين ومزارعهم من المياة.



وأفاد المصدر بأن المتنفذ الحوثي منع عن المنطقة المياة منذ أكثر من عشرون يوم، ماأدى إلى تأثر كثير من المحاصيل الزراعية والقات إلى التلف،ناهيك عن احتياج شديد في مياة الشرب ومياة الاستخدام المنزلي، ما دفع بالأهالي إلى قطع مسافات طويلة للبحث عنه أو شراءه بمبالغ كبيرة وسط أزمة في المشتقات النفطية.

وأضاف المصدر أن المتنفذ الحوثي قام بحملة مسلحة إلى المنطقة وقاموا بعمليات نهب لممتلكات المواطنين.



ويعاني الأهالي في مناطق "حزم العدين وحبيش والقفر" إلى جرائم وانتهاكات دائمة من قبل المشرفين الحوثيين الذين يفرضون اتاوات مالية كبيرة على المواطنين الذين يمتهنون الزراعة بشكل كبير.



وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها ضد المدنيين في محافظة إب الخاضعة لسيطرتهم منذ خمسة أعوام مسجلة أرقام كبيرة في الجرائم والانتهاكات.



وكانت منظمة الجند لحقوق الإنسان قد أصدرت مساء أمس كشفت فيه عن ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية اكثر من 14 ألف انتهاك طال مختلف فئات المجتمع في المحافظة خلال الخمس السنوات الماضية.

