مباحثات يمنية - أردنية لتعزيز علاقات التعاون في المجال القضائي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم، اليوم، مع رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة القاضي محمد الغزو، التعاون الثنائي في مجال القضاء وآليات تعزيزها وتطويرها.



وجاء هذا اللقاء، على هامش اجتماعات المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (المائدة المستديرة) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في الاردن، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

وأتفق الجانبان على دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين تمهيدا لبلورتها في برنامج تعاون تنفيذي مشترك بين السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.

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وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى ،أن هذا اللقاء سيتيح الاطلاع على التجربة القضائية الأردنية .. مستعرضاً واقع القضاء في بلادنا والظروف التي مر بها اثر الانقلاب الحوثي وما احدثه من دمار في البني التحتية بينها المؤسسات القضائية.

وأشار إلى القاضي علي ناصر إلى ما قامت به الحكومة من تأمين القضاة والمحاكم والأجهزة التابعة له..مؤكداً أن مجلس القضاء يبذل جهودا كبيرة في سبيل استمرار عمل المحاكم وتطوير البنية التحتية للجهاز القضائي ورفده بالكفاءات القضائية.

من جانبه ابدى المسؤول الاردني استعداد المجلس القضائي الأردني تقديم العون والمساعدة للقضاة اليمنيين في مجال التشريعات والتدريب القضائي..منوها بعلاقات التعاون الثنائي التي تربط السلطتين القضائيتين في البلدين الشقيقين .

حضر اللقاء عضو مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة إستئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي وعضو مجلس القضاء الاعلى رئيس استئناف نيابة عدن القاضي قاهر مصطفى ، ومستشار سفارة بلادنا بالأردن الدكتور باسل باوزير.