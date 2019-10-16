شاهد .. فيديو يدحض مزاعم الميليشيات بشأن تقدمها في الضالع

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

صورة من الفيديو

الضالع - الخليج 365

نشر ناشطون جنوبيون فيديو جديد يدحض مزاعم وإدعاءات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بشأن تقدمها في محافظة الضالع وسيطرتها على تبة عثمان بمنطقة مزخرة وجبل الكلب، جنوب شرق وشرق مدينة الفاخر .



وأوضح الفيديو، زيف تلك المزاعم الإدعاءات التي قالت أن الميليشيات تسيطر نارياً على الفاخر .. مؤكداً إستمرار السيطرة الجنوبية على تلك المناطق وتمركز القوات الجنوبية في معسكر الجب وسيطرتها النارية على منطقة صُبيرة .

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وإندلعت مواجهات عنيفة ليل أمس، عقب محاولة الميليشيات الإنقلابية التقدم نحو المناطق التي زعمت السيطرة عليها، لكن القوات الجنوبية تمكنت من التصدي لهذا التقدم وتكبيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية خسائر بشرية فادحة .

وأفادت مصادر ميدانية، أن الميليشيات هاجمت بشكل إنتحاري مواقع تمركز القوات الجنوبية في شرق وجنوب شرق مدينة الفاخر ولكن القوات الجنوبية تمكنت من دحرهم وكبدتهم خسائر فادحة .