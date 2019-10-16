البركاني يدعو الجمعية الوطنية الفرنسية لدعم جهود الحكومة اليمنية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

دعا رئيس البرلمان، سلطان البركاني، الجمعية الوطنية الفرنسية الى الاسهام في دعم جهود الحكومة اليمنية لاستعادة الامن والاستقرار وانهاء المعاناة الانسانية.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الدورة الـ ١٤١ للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية بلجراد ، برئيس الوفد البرلماني الفرنسي المشارك في الدورة هوبرت جوليان لافيريري .

وبحث الجانبان خلا اللقاء بحسب وكالة سبأ الحكومية، مراحل التطورات السياسية والامنية في بلادنا وعملية الانقلاب التي نفذتها مليشيا الحوثي وتبعاته الاقتصادية والامنية والانسانية.

وتطرق البركاني الى جولات السلام التي انخرطت فيها الحكومة مع الانقلابيين الحوثيين بغية انهاء الحرب والتوصل الى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث .. مؤكدا ان البرلمان لعب ويلعب دورها مهما في تعزيز قيم الحوار وسيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة .

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كما أكد البركاني دعم البرلمان لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث على قاعدة انهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كافة ترابها الوطني .. معرباً عن تقدير نواب الشعب اليمني للموقف الفرنسي الداعم لليمن في مواجهة الانقلاب .

من جانبه اكد رئيس الوفد البرلماني الفرنسي، دعم بلاده لليمن ووحدته وسلامة أراضيه .. مشيرا الى ان البرلمان الفرنسي يضع اليمن ضمن جدول نقاشاته ويحرص على حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.

وأكد المسؤول الفرنسي على أهمية الحوار لإنهاء الازمة اليمنية.

حضر اللقاء اعضاء مجلس النواب الدكتور محمد القباطي والدكتور نجيب غانم وعبدالله المقطري وزكريا الزكري.