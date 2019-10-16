الزبيدي وهادي

خاص_الخليج 365

قال المحلل السياسي والإعلامي اليمني "عبدالخالق الحود"، إن ما نشرته الجزيرة إتضح بأنها عبارة عن مسودة قدمتها الحكومة الشرعية، تضمنت رؤيتها في الحوار ، وليست مسودة الاتفاق وتم تسريبها من قبل جماعة الإخوان المسيطرين على مكتب الرئيس هادي وغالبهم يوالون الدوحة.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ “الخليج 365”، بأن أهم وأبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها نشرتها اليوم صحيفة الشرق ألوسط وتضمنت ، بحسب الصحيفة تشكيل حكومة جديدة، ولجنة خاصة مناصفة بعضوية «الانتقالي» والتحالف لمراقبة أداء الحكومة والإشراف عليها، وإيقاف جميع الملحقين في السفارات، وإعادة هيكلة الوظائف الدبلوماسية والوكلاء في الوزارات الحكومية، وأن تودع إيرادات الدولة في البنك المركزي بعدن.

وأضاف بأنها ناقشت إعادة تشكيل الوضع الأمني والعسكري واعتبار المقاومة الجنوبية قوات شرعية جنوبية، وأن تتولى النخب والأحزمة الأمن في الجنوب، فيما تتولى النخبة الأمن في محافظة شبوة، بإشراف وإدارة القوات السعودية، وأن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي شريكاً ممثلاً للجنوب في مفاوضات السلام، على أن يتم تأجيل موضوع الأقاليم حتى إنهاء الانقلاب الحوثي وهذه النقاط اعتبرها مراقبون نصرا كبيرا لمجلس الانتقالي وللتحالف كذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي يمني يكشف من يقف وراء تسريبات الجزيرة القطرية لمسودة الاتفاق بين الشرعية والإنتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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