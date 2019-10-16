أبين .. فتح مظاريف مشاريع تأهيل تسع مدارس في زنجبار وخنفر

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
أبين
الخليج 365
شهدت محافظة أبين، اليوم الأربعاء، فتح مظاريف مشاريع تأهيل وترميم تسع مدارس أساسية في مديريتي زنجبار وخنفر بتمويل من الصندوق اليمني الأنساني .
وجرى عملية فتح المظاريف من قبل اللجنة الخاصة بمحافظة أبين، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .
وبالتزامن بدأت بمدينة جعار ، اليوم، دورة تدريبية للمعلمات عن الاسعافات الاولية في المدارس نظمتها مؤسسة شباب أبين، وتستمر ثلاثة أيام.
وتتلقى فيها المشاركات المعارف النظرية والعملية عن كيفية القيام بالاسعاف الاولي في مدارس مديريتي خنفر وزنجبار ونشر التوعية الصحية بين صفوف الطلاب.
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