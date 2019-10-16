مدون سعودي بارز يفضح أردوغان (تفاصيل نارية)

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 شن المدون السعودي البارز "بن عويد"، اليوم، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أردوغان حرض على التحالف التي تقوده السعودية في اليمن..فإذا بالعالم يقف ضده في سوريا". وأضاف: "سعى لعرقلة صفقات التسليح للسعودية..فإذا بامريكا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وألمانيا..الخ يحظرون صفقات التسليح معه". وتابع: "سعى لفرض عقوبات على مسؤليين سعوديين..فإذا بامريكا تفرض عقوبات على مسؤليين أتراك".

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