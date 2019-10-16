رئيس الوزراء : الميليشيات مستمرة بإيعاز من إيران في رفض كل خيارات السلام

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365

أكد رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، على استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية وبايعاز من داعميها في طهران في رفض كل خيارات السلام والتمادي في الانتهاكات الوحشية ضد المدنيين، واستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة الدولية .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، سفير المانيا الإتحادية لدى اليمن، كارولا مولر، بحسب ما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

وأكد رئيس الوزراء، ان ذلك يتطلب بالمقابل موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستكمال انهاء الانقلاب في حالة استمرار عدم الرضوخ للسلام وتطبيق القرارات الملزمة والانصياع للارادة المحلية والدولية ووضع حد لهذه الحرب العبثية التي اشعلتها نيابة عن ايران.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة اليمنية الالمانية في مختلف المجالات، والدور الانمائي والانساني للاصدقاء الالمان تجاه الشعب اليمني، وتوجهاته للمرحلة القادمة، اضافة الى مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، والموقف الالماني الثابت والداعم للشرعية في اليمن وحرصها على احلال السلام وفقا للقرارات الدولية الملزمة بما يؤدي الى عودة الدولة وانهاء الانقلاب ووضع حد لمعاناة اليمنيين.

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وتطرق اللقاء إلى الحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة في جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، والتقدم الذي احرزه .

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود السعودية المخلصة للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية اليمنية لاستمرار مواجهة والقضاء على المشروع الايراني في اليمن عبر وكلائها من مليشيات الحوثي الانقلابية، وافشال اجنداته التدميرية والتخريبية التي تمس امن واستقرار دول الجوار والمنطقة والعالم برمته ويهدد سلامة الملاحة الدولية .. معربا عن ثقته ان يسهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في تسريع انهاء الانقلاب الحوثي واجهاض المشروع الايراني في اليمن، والدخول في مرحلة جديدة من البناء والتنمية لتخفيف معاناة الشعب اليمني على امتداد الوطن.

واثنى رئيس الوزراء على الموقف الالماني الداعم للحكومة والشعب اليمني على مختلف المستويات، والذي ياتي مجسدا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والحرص المشترك على استمرار تعزيز هذه العلاقات المتميزة.

بدورها جددت السفيرة الالمانية، دعم بلادها للشرعية اليمنية وحرصها على تحقيق السلام وانهاء معاناة اليمنيين.. مؤكدة ان ألمانيا مستمرة في تقديم الدعم الانساني للشعب اليمني في هذه الظروف.

ونوهت بالعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.