تدشين فعاليات اليوم العالمي للتخدير في سيئون تحت شعار "تخديرنا حياة"

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
باعوم
الخليج 365
دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامه اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للتخدير التي أقامتها دفعة فني تخدير بمعهد العلوم الصحية بسيئون تحت شعار (تخديرنا حياة) .
وشارك في التدشين، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، نائبا وزيري الخدمة المدنية والإدارة المحلية عبد الله الميسري وعبد السلام باعبود .
وفي التدشين، أوضح وزير الصحة سعي الوزارة وحرصها على فصل واستقلالية المعهد خلال الفترة القادمة..داعيا الطلاب والطالبات إلى بذل المزيد من الجهد في التحصيل العلمي والتركيز على تعلم الحاسوب واللغة الانجليزية .
كما قام وزيرا التعليم العالي والصحة العامة ومرافقيهما بتفقد كلية الطب والعلوم الصحية التابعة لجامعة سيئون التي تم افتتاحها مؤخرا والاطلاع على سير العملية التعليمية فيها.
وتعرف الوزيران من رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد الكثيري وعميد الكلية حسين باكثير على أوضاع الكلية ومرحلة تأسيسها وأهم الخدمات المقدمة للطلاب وأبرز الصعوبات والتحديات التي يجب التغلب عليها.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور أهمية تأسيس هذا الصرح العلمي لتخريج كوادر طبية مؤهلة تسهم في النهوض بالقطاع الصحي..اعيا رئاسة الجامعة الى تعزيز العلاقة محليا وخارجيا بما يسهم في النهوض بتطوير العملية التعليمية في الكلية.
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