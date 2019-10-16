بن فريد: علاقة الشرعية بالتنظيمات الإرهابية حقيقة وليست مجرد إشتباه

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

احمد عمر بن فريد

الخليج 365

قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اوروبا احمد عمر بن فريد إن علاقة الشرعية بالتنظيمات الإرهابية حقيقة وليست مجرد إشتباه .



جاء ذلك في تغريدة نشرها على تويتر، تعليقاً على فيديو لتنظيم القاعدة الإرهابي يكشف فيه مشاركة عناصره في قتال النخبة الشبوانية في أغسطس الماضي .

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وقال بن فريد ":القاعدة تطلق فيديو يقدم الدليل القاطع عن أن عناصرها كانت شريكه مع قوات الشرعية اليمنية في قتال قوات النخبة الشبوانية" .. لافتاً إلى أن أحدهم يفاخر بتحقيق نصر على قوات النخبة ويتهجم على الإمارات والتحالف العربي من قلب أحد المعسكرات التي تم احتلالها.

وأضاف "اذا القاعدة شريك فعلي يا عالم للشرعية!!" .. مشيراً إلى أن ما قبل نشر هذا الفيديو الخطير ليس كما ما قبله فيما يخص "الإشتباه" في علاقة جماعة الإخوان المهيمنة على الشرعية بالقاعدة و داعش..

وأعتبر بن فريد الفيديو دليل فاصل ويجب أن يؤخذ على محمل الجد .. مشدداً على أن التهاون وترك الأمور تسير على علاتها سوف ينتج كارثة كبرى لن يسلم منها أحد وسوف تصل اخطارها إلى كل مكان.