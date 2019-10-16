بن حبريش يناقش مع قيادة مديرية الضليعة متطلبات مشروع الكهرباء المتعثر

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - حضرموت

ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش ،اليوم، مع المدير العام لمديرية الضليعة ثابت عبدالله بامسدوس، والمدير التنفيذي لمؤسسة بلبحيث للتجارة والمقاولات عبدالرحمن منصور بلبحيث، وعدد من أعيان المديرية، متطلبات تنفيذ مشروع كهرباء الضليعة والاعمال المتعثرة فيه منذ سنوات..



واطلع الوكيل بن حبريش على سير الاعمال المنفذة في مشروع كهرباء المديرية، والإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها، مشيراً إلى أنه يعد من أكبر مشاريع كهرباء الريف بساحل حضرموت.

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وأوضح بامسدوس بأن مشروع كهرباء الضليعة بحاجة إلى صيانة واستكمال خطوط النقل المتعثرة، لافتا إلى أن المديرية بحاجة ماسة إلى توسعة الطاقة وذلك لتغطية العجز في التوليد.

وفي اللقاء حث وكيل أول حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، على استكمال تنفيذ مشروع الكهرباء وإنجاز الاعمال المتعثرة فيه بما يخدم أبناء المديرية معربًا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة، لمعالجة الاشكاليات التي تواجه المشروع، وتنسيق العمل بين مختلف الجهات بما يسهم في سرعة إنجاز أعمال الصيانة واستكمال المتعثر منها، مؤكدا على العمل بصورة عاجلة وسريعة لتشغيل الكهرباء في المديرية.

وأوصى اللقاء قيام الجهة المنفذة للمشروع بإنزال فرق الصيانة لتفقد مولدات الكهرباء وخطوط النقل وسرعة استكمال المتعثر خلال الفترة الزمنية المحددة.