شاهد.. فيديو يوضح مشاركة داعش مع الشرعية أثناء السيطرة على شبوة

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
نشر الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، مقطع فيديو يوثق مشاركة تنظيم داعش مع قوات حزب الإصلاح والحكومة الشرعية اليمنية أثناء السيطرة على معسكرات النخبة في شبوة.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" رصدها "المشهد العربي": "فيديو يوثق مشاركة تنظيم داعش مع قوات الاصلاح والحكومة اثناء السيطرة على معسكرات النخبة في شبوة".
وكانت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، أدانت العمل الذي أقدمت عليه مليشيات مأرب المتواجدة في المحافظة، والمتمثل بقمع فعالية جماهيرية سلمية نظمت بمديرية نصاب في شبوة للاحتفال بالعيد الـ 56 لثورة 14 أكتوبر، وذلك بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين في الفعالية مما أدى إلى تعرض العديد منهم لإصابات مختلفة.
وفي بلاغ صحفي أصدرته، أكدت قيادة الانتقالي في شبوة أعمال القمع والاستفزاز التي ترتكبها تلك المليشيات ضد الشرفاء من أبناء المحافظة بمديرية نصاب وما سبقها في مدينة عزان بمديرية ميفعة، تكشف عن الوجه القبيح لمليشيات حزب الإصلاح وأسلوبها في التعامل بطريقة همجية مقيتة مع الفعاليات الشعبية السلمية الرافضة لتواجدها في المحافظة، مشيرة إلى حق أبناء شبوة في الدفاع عن أنفسهم والتصدي لكل تصرفات وممارسات المليشيات الإخوانية.
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