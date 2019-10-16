العميد خالد النسي يبدي رأيه في نتائج إتفاق جدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 العميد خالد النسي الخليج 365 أبدى الكاتب والمحلل العسكري الجنوبي، العميد خالد النسي، على نتائج إتفاق جدة المزمع توقيعه بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة الشرعية في العاصمة السعودية الرياض .

Advertisements وقال النسي في تغريدة له بتويتر، "كثر القيل والقال حول حوار جدة والاكيد ان نتائجه ستكون لأصحاب الارض لاصحاب الحق لأصحاب القيم والمبادئ للجنوبيين لانهم لا يطالبون سوى بحقوقهم التي انتزعوها في الاصل بتضحية كبيرة ولن يفرطوا فيها" وأضاف "نقول لأصحاب القلوب المرجفة لا يرهبونكم فأنتم اصحاب الحق اثبتوا وستنتصرون ان شاء الله" . ويتوقع أن يتم التوقيع على إتفاق جدة خلال الايام القادمة في العاصمة السعودية الرياض .

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