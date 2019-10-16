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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
الخليج 365
إطلع وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامه ومعهما وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ، على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في هيئة مستشفى سيئون العام ، والمركزين الوطنيين لمختبرات الصحة المركزية وعلاج الأورام بالوادي والصحراء .
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، استمع الوزيران باعوم وباسلامه من مديري وموظفي تلك المرافق الصحية إلى شرح عن الخدمات التي يتم تقديمها لمواطني وادي وصحراء حضرموت والمحافظات المجاورة والصعوبات التي تتطلب تدخلات عاجلة من الوزارة .
وشدد وزيرا الصحة والتعليم العالي على أهمية تطوير العمل الطبي في تلك المرافق الصحية والارتقاء به نحو الأفضل من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية بشكل امثل..مشيدان باهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة .
كما اطلع الوزيران ومعهما وكيل المحافظة على نشاط مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بسيئون التابع مؤسسة أمراض القلب الخيرية.
وتعرف الوفد من مدير المركز البرفسور عبدالناصر منيباري على الخدمات الطبية المختلفة التي يقدمها المركز لكافة المرضى .
كانت هذه تفاصيل خبر باعوم وباسلامة يطلعان على سير العمل في عدد من المرافق الصحية بسيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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