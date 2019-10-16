وزير التخطيط يشيد بمستوى الشراكة بين اليمن والبنك الدولي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه الشراكة مع البنك الدولي ودعمه لليمن خلال هذه الظروف الاستثنائية بحقيبة مشاريع طارئة تحتوي على خمسة مشاريع كبيرة بتمويل 1.76 مليار دولار في قطاعات الحماية الاجتماعية و الصحة و التغذية و دعم صغار المزارعين و الخدمات الحضرية المتكاملة والطاقة البديلة .



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأربعاء، في العاصمة الامريكية واشنطن ، المدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن ، وذلك في اطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور احمد الفضلي ، وسفير بلادنا لدى الولايات المتحدة الامريكية الدكتور احمد عوض بن مبارك .

وأضاف "نتطلع إلى أهمية رفع مخصص الدعم المقدم من مؤسسة التنمية الدولية "ايدا ١٩ " لصالح مشاريع الاغاثة والتنمية في اليمن" .. مشيراً الى ازمة النازحين حيث تعاني اليمن من نزوح اكثر من ٣ مليون نازح داخليا ومليون نازح خارجيا وما يعانيه هؤلاء النازحين من تردي مستوى الخدمات الأساسية.

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وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر الحكومة اليمنية للجهود المبذولة من قبل البنك الدولي لمساعدة اليمن على تجاوز ازمته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة وتيرة الاعمال التنموية وما يحققه ذلك من ايجاد فرص عمل جديدة للشباب والحد من البطالة.

واستعرض محافظ البنك المركزي الجهود والاجراءات المبذولة من قبل البنك لتشجيع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة على اجراء عمليات المصارفة عبر البنك المركزي من اجل المساهمة في استقرار العملة الوطنية وتخفيف الاعباء على الاقتصاد اليمني.

ومن جانبه عبر المدير التنفيذي للبنك الدولي ،عن سعادته للقاء مع وفد اليمن..مؤكدا وقوف البنك الدولي الى جانب اليمن وفي كل مساعي بناء السلام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود والدفع بعجلة التنمية.

وأشار الى إطلاق البنك مشروع رأس المال البشري تزامنا مع إطلاق مؤشر رأس المال البشري ويشارك في المشروع ٦٠ بلدا..مرحبا بانضمام اليمن لهذا المشروع والذي سيحدد مقدار مساهمة الصحة والتعليم في الإنتاجية المتوقع أن يحققها الجيل القادم من العمال، ويمكن للبلدان الاستعانة بهذا المؤشر لتقييم مقدار الدخل الذي تخسره بسبب الفجوات في رأس المال البشري.

حضر اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، وعددا من الفنيين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي وسفارة بلادنا في واشنطن.