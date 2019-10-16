شطارة : الإعتراف رسمياً بالإنتقالي ممثلاً للجنوب أبرز عناوين إتفاق جدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

شطارة

الخليج 365

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن الإعتراف رسمياً بالمجسل الإنتقالي ممثلاً عن الجنوب هو العنوان الأكبر في إتفاق جدة .



وأضاف في تغريدة له بتويتر، "أنه تم الإعتراف بالمجلس كطرف أساسي في التوقيع لتثبيت الأوضاع الأمنية والإدارية والإشراف عليها ومراقبتها حتى تنتهي الحرب وبدء مفاوضات الحل النهائي" .. منوهاً إلى أنه المبادرة الخليجية في الرياض كانت في نوفمبر ٢٠١١ .

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توجه في الساعة الأولى لليوم الأربعاء، وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي، برئاسة القائد، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، إلى العاصمة السعودية الرياض قادماً من مدينة جدة .

ويضم وفد المجلس الإنتقالي، أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي الدكتور ناصر محمد الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، والمهندس عدنان محمد الكاف، ومحمد الغيثي نائب رئيس الأدارة العامة للشؤون الخارجية .

وجاءت مغادرة وفد الإنتقالي إلى الرياض لإستكمال المحادثات الثنائية التي ترعاها المملكة العربية السعودية.