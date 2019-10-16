رابطة أمهات المختطفين بصنعاء تطالب الأمم المتحدة بإنقاذ أبنائها المضربين

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 رابطة أمهات المختطفين الخليج 365 ـ صنعاء ناشدت رابطة امهات أمهات المختطفين الأمم المتحدة لإنقاذ المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وذكرت الرابطة في بلاغ لها، بوقت متأخر من مساء الثلاثاء، ان المختطفين في سجن احتياطي الثورة بالعاصمة صنعاء، أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ أربعة أيام؛ احتجاجا على طول أمد اختطافهم اللاقانوني مطالبين سرعة اطلاق سراحهم ونيل حريتهم الكاملة. Advertisements ودعت المنظمات الحقوقية وناشطي حقوق الإنسان الضغط لإنقاذ أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً. وناشدت الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إنجاز ملف المختطفين والسير فيه بخطى متسارعة حتى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً. وحملت الرابطة مليشيا الحوثي المسلحة حياة وسلامة جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسراً ونطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

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