حجة.. مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في عبس

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ حجة
قُتل قيادي كبير من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعه، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، شمالي محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.
وذكرت مصادر عسكرية أن القيادي في مليشيا الحوثي المدعو، أبو عمار مشيب، قتل في المواجهات الأخيرة مع أبطال الجيش، في منطقة الطينة شمال مزارع الجر التابعة لمديرية عبس.
ووفق المصادر يعد القيادي الحوثي من مديرية وشحة، ومتورط في عملية تحشيد عناصر للقتال في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تورطه في ملاحقة واختطاف الكثير من أبناء المديرية.
وفي وقت سابق اعترفت مليشيا الحوثي بمقتل قيادي بكبير برتبة عميد يدعى "محمد مصطفى أبو بكر المحضار"، المعين من قبلها مديرا لأمن محافظة شبوة.
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