تعرف على النشرة الجوية التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الطقس

عدن - الخليج 365

أعلن مركز الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، النشرة الجوية التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة رقم (09/10)



وبحسب البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية وبيانات الرصد من السفن و تحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية وصور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات التنبؤات العددية والتي تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وأجزاء من المرتفعات والسواحل الغربية.

Advertisements

حيث من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وتمتد إلى المناطق الداخلية لمحافظات ( حضرموت ، شبوة ، أبين ولحج ) .

مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة على المرتفعات الجبلية يتخللها نشاط للسحب الرعدية الممطرة خاصة الأجزاء الغربية منها المحاذية لسهل تهامة وتمتد إلى أجزاء من السواحل الغربية وذلك في فترتي الظهيرة والمساء .

في حين تكون أجواء باردة نسبياُ أثناء الليل و الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية والوسطى.

ونــبــه المركز الوطني للأرصاد الإخوة، المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، والمواطنين في المرتفعات الشمالية الغربية و الوسطى من الأجواء الباردة نسبياُ أثناء الليل و الصباح الباكر.