"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لهذا اليوم

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الجيش الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الأربعاء 16 أكتوبر / تشرين الأول 2019:

- إختفاء ضباط یمتلكون مفاتیح وأسرار الحوثيين ومعلومات خطیرة متعلقة بخبراء إيران https://www.elyamnelaraby.com/427165/ - هكذا وصف مسؤول التحركات القطریة الشریكة مع الإیرانیین والحوثیین للعبث بالیمن https://www.elyamnelaraby.com/427158/ - ماذا قدمت قطر للحوثيين بجانب طباعة الكتب المحرفة إيرانياً؟ https://www.elyamnelaraby.com - المليشيا تعتقل محافظ صنعاء المعين من قبلها بتهمة قتل شقيق الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/427152/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A - خاص.. الكشف عن حجم الفساد في جامعة تعز https://www.elyamnelaraby.com/427149/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2 - صعدة.. قصف جوي يستهدف مواقع للمليشيا في مديرية مجز https://www.elyamnelaraby.com/427148/%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%B2 - والد "بائع الماء" يحاول هدم أحلام الطفل بعرقلة سفره إلى لبنان https://www.elyamnelaraby.com/427144/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 - الدبيش يوضح أسباب إفشال مليشيا الحوثي عقد اجتماع لجنة انتشار الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/427143/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9 - مصدر رفيع ينفي تحديد موعد لتوقيع مسودة اتفاق الحكومة والانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/427136/ - صنعاء.. انعدام الغاز رغم إعلان توفره ومواطنون يشكون من التلاعب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/427131/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8 - صدق أو لا تصدق.. مليشيا الحوثي تمهل ترمب شهرا للمثول أمام محكمة بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/427126/%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%A3%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1 - حصري.. الكشف عن صفقة فساد للاستيلاء على اتفاقية تصنيع 30 ألف كرسي https://www.elyamnelaraby.com/427120/ - سُحب باتجاه سواحل سقطرى وحضرموت والمهرة اليوم الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/427118/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1 - الطقس.. استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/427116/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1 - مسؤول بتعز يوكد حرص السلطة بملف الشهداء والجرحى https://www.elyamnelaraby.com/427112/ - الحوثيون يقصفون مواقع للمشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/427109/ - الحوثية تستهدف المشتركة شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/427108/ - "الخليج 365" يرصد أبرز ما تناولته حملة الذكرى الخامسة لنكبة إب https://www.elyamnelaraby.com/427106/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A5%D8%A8 - محكمة حوثية بصنعاء تقضي بالإفراج عن قاتل طفلته ضربا https://www.elyamnelaraby.com/427102/ - قائد عسكري لـ"الخليج 365" توقف جبهتا نِهم وصرواح يؤثر كثيرا على جبهات صعدة وحجة https://www.elyamnelaraby.com/427096/

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