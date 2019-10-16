- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 16 أكتوبر 2019
أمن ساحل حضرموت
الخليج 365 - المكـلا
نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت الرائد علي سعيد عليان أي تسجيل للتجنيد في معسكر النجدة بمدينة المكلا.
وقال الرائد علي عليان في تصريح خاص للإعلام الأمني "أنه لا يوجد تسجيل ( عسكرة ) في أمن ساحل حضرموت على الإطلاق وإن ما اُشيع مؤخراً لا أساس له من الصحة، وعن موضوع الإحلال في الأمن أكد "عليان" إن الإحلال تم تأجيله حتى إشعاراً آخر.
ودعا الرائد "عليان" جميع المواطنين بعدم التجمع أمام معسكر النجدة خلال الأيام القادمة وذلك حفاظاً على سلامتهم، محذراً في الوقت ذاته من أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات ضد المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن ساحل حضرموت ينفي أي تسجيل للتجنيد في معسكر النجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.