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أمن ساحل حضرموت ينفي أي تسجيل للتجنيد في معسكر النجدة

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019

أمن ساحل حضرموت

أمن ساحل حضرموت ينفي أي تسجيل للتجنيد في معسكر النجدة

الخليج 365 - المكـلا

نفى مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بأمن ساحل حضرموت الرائد علي سعيد عليان أي تسجيل للتجنيد في معسكر النجدة بمدينة المكلا.

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وقال الرائد علي عليان في تصريح خاص للإعلام الأمني "أنه لا يوجد تسجيل ( عسكرة ) في أمن ساحل حضرموت على الإطلاق وإن ما اُشيع مؤخراً لا أساس له من الصحة، وعن موضوع الإحلال في الأمن أكد "عليان" إن الإحلال تم تأجيله حتى إشعاراً آخر.

 

ودعا الرائد "عليان" جميع المواطنين بعدم التجمع أمام معسكر النجدة خلال الأيام القادمة وذلك حفاظاً على سلامتهم، محذراً في الوقت ذاته من أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات ضد المخالفين.

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