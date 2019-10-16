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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
شركة صافر
مأرب - الخليج 365
تستعد شركة صافر لاستئناف تصدير النفط الخام لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.
وقال مصدر في شركة صافر إن الشركة استكملت بالتعاون مع الحكومية والسلطة المحلية ووزارة الدفاع الترتيبات الفنية لاستئناف عملية تصدير النفط الخام للمرة الأولى منذ توقفها مطلع العام 2015 بسبب الحرب
وأضاف بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تصدير أول شحنة قدرها 5 آلاف برميل عبر منطقة "عياذ" بمحافظة شبوة، ثم ضخها عبر أنبوب النفط من هناك إلى ميناء "النشيمة".
وأكد بأن الشركة ستعمل على رفع كمية تصدير النفط الخام تدريجيا وصولا إلى 15 ألف برميل يومياً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقفها 5 سنوات.. شركة صافر تستعد لتصدير النفط الخام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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