شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة مزلزلة عن محمد بن سلمان : أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" تكشف ما لم تخطر على بال بشأن ولي العهد وجمال خاشقجي (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت أشهر مجموعة قرصنة عالمية "أنيموس" مفاجأة بشأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بعدة ملفات دولية.

ونشرت حسابات إخبارية على موقع "تويتر" مقطع مصور لبيان صادر عن "أنيموس" يعلنون فيه دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وشنَّ المتحدث في بيان "أنيموس" هجومًا على خصوم محمد بن سلمان؛ واصفًا إياهم بـ"المحرضين" بسبب استغلالهم لقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من أجل ضرب ولي العهد.

وتوعدت "أنيموس" في البيان الذي يعد هو الأول من نوعه، خصوم محمد بن سلمان بنشر معلومات خطيرة تتعلق بهم بسبب استغلالهم قضية "خاشقجي" في ابتزاز ولي العهد.

واحتفى مغردون سعوديون بالبيان الصادر عن أشهر مجموعة قرصنة إلكترونية على مستوى العالم، والتي لا تظهر إلا في الأوقات الصعبة -حسب وصفهم- من أجل التصدي لمخططات خطيرة.



يذكر أن محمد بن سلمان، أعلن خلال حواره مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة "سي بي إس" الأمريكية، تحمله مسؤولية مقتل "خاشقجي" كون الجريمة وقعت في عهده.



منظمة أنونيموس تنشر فيديو يتوعد بكشف المحرضين عبر الإعلام على السعودية وقيادتها بإستخدام قضية خاشقي وغيرها من القضايا. pic.twitter.com/1iE6sQ5lTR — Radio Sawt Beirut (@SawtBeirut) October 3, 2019

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