إختفاء ضباط یمتلكون مفاتیح وأسرار الحوثيين ومعلومات خطیرة متعلقة بخبراء إيران

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الحوثيين

صنعاء - الخليج 365

تحدث مصدر مطلع عن اختفاء ضباط يمتلكون مفاتيح وأسرار الحوثيين ومعلومات خطيرة على صلة بخبراء إيران وخطط الحوثيين وأماكنهم.



وكشف مصدر میداني غیاب واختفاء قیادات حوثیة في عدد من الجبھات دون ورود أي معلومات عنھم، وكشف المصدر في تصريح نشرته صحيفة »الوطن» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" -أنھ خلال فترات متفاوتة تمتد لأكثر من شھر من الیوم فقد الحوثیون ضباطا وقیادات میدانیة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار مخاوف في صفوف الحوثیین ومقاتلیھم، خصوصا أن القیادات الحوثیة متیقنة من أن ھؤلاء الضباط والقیادات المیدانیة لم یقتلوا في المعارك أو یشاركوا في المواجھات بل كانوا في مواقع أكثر أمانا.

37 عدد المفقودین

وأكد المصدر أن البحث جار عن القیادات في صفوف الحوثیین، ومن ھم من یحمل رتب مقدم وعقید ورائد، والعدد المختفي خلال الفترة الأخیرة تجاوزوا 37 ضابطا وفردا، جمیعھم یعملون في مواقع توجیھ وقیادة ویتحلون بمسؤولیات كبیرة.

وأضاف أن أجھزة الاتصال الیدویة التي بحوزتھم تم تعطیلھا وكذلك الھواتف المحمولة الخاصة بھم مغلقة، ولا توجد أي أدلة أو إشارات تدل على مواقعھم الحالیة.

كشف أسرار المیلیشیا

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بین المصدر أن عملیة الاختفاء مرتبة وھو الأمر الذي أثار الخوف داخل صفوف الحوثیین، ومما زاد الأمر خوفا ھو ورود معلومات لقیادة المیلیشیا بأن ھؤلاء یرغبون في الانضمام إلى قوات الشرعیة، وھناك حالة من الارتباك لدى الحوثیین من كشف تلك القیادات معلومات عن مواقع وخطط الحوثیین، خصوصا أن ھؤلاء الضباط یمتلكون مفاتیح وأسرار ومعلومات خطیرة جدا، ویحاول الحوثیون الآن تغییر مواقعھم وخططھم ونقاط المرور وتھریب الأسلحة، وكل ذلك سیحتاج لوقت طویل.

وأوضح المصدر أن من بین القیادات المختفیة ضابط ارتباط كبیرا برتبة عقید، وھو یربط بین كافة القیادات في كل الجبھات والخبراء الإیرانیین والقیادت الحوثیة المیدانیة، ویمتلك معلومات خطیرة.

بحث وتحر عن المختفین

وقال المصدر، إن الحوثیین كلفوا العشرات من عناصرھم بالتنسیق مع وزارة الداخلیة التابعة لھم للبحث والتحري عن بعض المختفین إلا أن ھذه الجھود باءت بالفشل، الأمر الذي زاد معاناة الحوثیین ویقینھم أن غیاب تلك المجموعة بترتیب وتنظیم مسبق ویھدف للإیقاع بھم.

وأشار إلى أن الوضع ازداد تعقیدا بعد شعورھم بعدم توفر أي معلومات عن ضباطھم وقیاداتھم المیدانیة، مبینا أن ما قام بھ ھؤلاء أمر متوقع بین صفوف الأفراد والمقاتلین في الجبھات لعدة عوامل، وكان مستبعدا بالنسبة لضباط في تلك المواقع.

ھروب مرتب

وكشفت المعلومات أن عددا كبیرا من الضباط المختفین لم یتسلموا رواتبھم من سنوات ویعیشون ذات الظروف التي یعیشھا المقاتلون في الجبھات، بینما أشخاص محسوبون ومقربون من القیادات الحوثیة العلیا یتسلمون مرتباتھم ویتسلمون مكافآت خاصة، إضافة إلى تسلمھم مواد إغاثیة بینما ھولاء یعیشون معاناة كبیرة رغم رتبھم الكبیرة.

وقال المصدر، إن قیادات حوثیة كبیرة تنوي الھروب والاختفاء في قادم الأیام.