صعدة.. قصف جوي يستهدف مواقع للمليشيا في مديرية مجز

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 مقاتلات التحالف الخليج 365 ـ صعدة جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 16، 2019، قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة رغافة التابعة لمديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ولفتت إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. وفي وقت سابق اليوم قصفت القوات السعودية، تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

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