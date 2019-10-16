الدبيش يوضح أسباب إفشال مليشيا الحوثي عقد اجتماع لجنة انتشار الحديدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الدبيش

الحديدة - الخليج 365

أفشلت المليشيا الحوثية للمرة الثانية على التوالي عقد الاجتماع الثنائي الأول في مهمة الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أبهيجيت جوها، الذي دعا إليه (الثلاثاء) 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على خطوط التماس بمدينة الحديدة.

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وقال العقيد وضاح الدبيش، الناطق باسم قوات تحرير الساحل الغربي، في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" -، إن «الفريق الحكومي كان مساء اليوم (أمس) في طريقه لموقع عقد الاجتماع، وبالقرب من حدود التماس، فوجئوا بمنع دخولهم بموجب تعليمات من رئيس لجنة إعادة الانتشار في الجانب الحوثي، وقُوبل الوفد الحكومي بالدبابات والعربات والجنود المستجدة من الأطفال والمراهقين ممن تم تدريبهم عسكرياً، وزُج بهم في جبهات القتال».

وأضاف: «نحن بلغنا البعثة الدولية بأن هناك نوايا سيئة للميليشيات الحوثية، ونحملهم مسؤولية أي عمل عدائي ضد قواتنا، الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية السويد، وتجدد الأعمال القتالية غير المحدودة}.