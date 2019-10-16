صدق أو لا تصدق.. مليشيا الحوثي تمهل ترمب شهرا للمثول أمام محكمة بصنعاء

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الحوثيين متابعات_الخليج 365 أمهلت جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران، الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، والرئيس الأمريكي الاسبق باراك اوباما مهلة تنتهي مدتها شهر للمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في قضية مقتل القيادي السابق في الجماعة صالح الصماد.

Advertisements وطالبت الجماعة في إعلان قضائي نشرته صحيفة الثورة الصادرة عنها بصنعاء، ترامب بالحضور للمحكمة لسماع الدعوى الجزائية المرفوعة وضده وقائمة تضم 124 اسما خلال شهر من نشر هذا الاعلان اليوم الأربعاء. وفي ابريل الماضي أعلنت جماعة الحوثي، بدء جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي بتهمة "اغتيال" صالح الصماد، الرئيس السابق لما يعرف بـ "المجلس السياسي الأعلى" مع مرافقيه، العام الماضي.

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