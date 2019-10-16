المجتمع الدولي يتجاهل أزمة المشردين داخليا في إثيوبيا

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

حسن محمد

كشف التقرير أن إثيوبيا كانت موطنا لـ 2.9 مليون نازح من إجمالي 28 مليون نازح جديد في 148 دولة.



وتفوق إثيوبيا على نظرائها بأكثر من مليون شخص ، تبعها إثيوبيا 1.9 مليون نازح في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، 1.6 مليون في سوريا ، 578،000 في الصومال و 541،000 في نيجيريا.

ويتناقض الترتيب العالمي السلبي في تناقض صارخ مع موجة الأخبار الجيدة التي ظهرت مؤخراً من أكثر دول شرق إفريقيا اكتظاظاً بالسكان منذ تولي رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة العام الماضي.

بينما حصل أبي على جائزة نوبل للسلام لجهوده في صنع السلام مع إريتريا ، وأشاد بإصلاحاته الديمقراطية ، إلا أن العديد من المراقبين المحليين يجادلون بأن رئيس الوزراء يهمل قضايا خطيرة في فناء منزله الخلفي لصالح الحفاظ على صورته الدولية الإيجابية.

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ويرى النقاد أن قرار أبي بزراعة 350 مليون شجرة في 12 ساعة هو استراتيجية متعمدة لتحويل الانتباه عن محاولة الانفصال العرقي التي قام بها شعب سيداما في الأسبوع السابق ومحاولة انقلاب إقليمية في أمهرة قبل ذلك.

وفيما يتعلق بالمشردين داخلياً ، فإن معظم عمليات النزوح التي حدثت في العام الماضي وقعت في غرب غوجي في منطقة أوروميا حيث فر 800 ألف من أبناء قبيلة الغيديوس إثر اشتباكات طائفية مع أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ، وهي أرومو.

بعد تزايد الاهتمام الدولي الذي أجبر الحكومة على التدخل ، أجبرت الحكومة مجتمع Gedeo على العودة إلى ديارهم من خلال ما أسمته "العودة الطوعية".

بيان حديث في البرلمان يدعي أن 94 ٪ من هؤلاء النازحين قد عادوا منذ ذلك الحين.