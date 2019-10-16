حصري.. الكشف عن صفقة فساد للاستيلاء على اتفاقية تصنيع 30 ألف كرسي

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

التربية والتعليم

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة عن صفقة فساد للاستيلاء على اتفاقية تصنيع 30 ألف كرسي مزدوج.



وبينت مصادر "الخليج 365"، بأن الفساد بوزارة التربية يلتهمون اعتماد 30 الف كرسي مدرسي يفوق تكلفتها 1.7 مليون دولار.

وكشفت ووثائق قيام مسؤولي وزارة التربية بتوجيه مذكرة لنائب وزير المالية طالبه فيها باعتماد قيمة (10) ألف كرسي فقط من حساب الباب الرابع الخاص بالتجهيزات المدرسية، كي يتم مصادرة قيمة الـ (20) ألف كرسي المتبقية حسب الاتفاقية.

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وفي التفاصيل، كشفت المصادر عن توجيهات صدرت من مجلس الوزراء قضت باعتماد قيمة (30) ألف كرسي مزدوج ، بهدف إنعاش المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكشفت الوثائق بأن اتفاقية أبرمت بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الاقتصادية قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية، بشأن تصنيع (30) ألف كرسي مدرسي مزدوج، على أن تدفع وزارة التربية والتعليم قيمتها لصالح المؤسسة الاقتصادية قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية لغرض إنعاشها بعد توقف العمل فيها لسنوات.

وأكدت مصادر عاملة أن هناك صفقة فساد عقدت خلف الكواليس للاستيلاء على صفقة اتفاقية تصنيع (30) ألف كرسي مزدوج وتسليمها لبعض رجال الأعمال بدلا من تصنيعها في المؤسسة الاقتصادية قطاع الأثاث والتجهيزات المدرسية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للأثاث التجهيزات المدرسية المؤسسة الوحيدة التي لم تتعرض للنهب أثناء فترة الحرب نتيجة المحافظة عليها وحمايتها من قبل العاملين فيها حيث قام الموظفين بالحفاظ على أصول وممتلكات المؤسسة أثناء وبعد فترة الحرب الأخيرة .

وحتى كتابة هذا الخبر يضل مصير قيمة (30) ألف كرسي مزدوج مصير مجهول.