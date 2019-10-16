شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خاشقجي .. الإطاحة بالمذيعة البارزة في قناة الجزيرة .. والأخيرة تكشف معلومات حساسة عما طُلب منها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة ”الجزيرة“ القطرية، أغسطس الماضي، جدلًا واسعًا بتغريدة نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“، فسرها مراقبون على أنها تعكس الحال داخل القناة القطرية وكيف تدار الأمور هناك.

وقالت حسينة في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة“.. ويبدو ذلك جليًا في قضية ‘‘خاشقجي’’ التي تصر القناة على تدوير المعلومات منذ عام، نكاية بالسعودية.

وأضافت في تغريدتها: ”كلما توقف الجديد يقومون بإعادة تدوير القديم وإعادة التعبئة وإضافة كلمات عاطفية؛ حفاظًا على مهمة ”تغذية الأغنام“.

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وكانت حسنية أوشان قد غادرت قناة ”الجزيرة“ القطرية في الدوحة، أغسطس الماضي، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة، بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.

وألمحت المذيعة الجزائرية في ذلك الوقت، إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة القطرية في المرحلة المقبلة.

وقالت أوشان في تغريدة عبر تويتر: ”بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار“.

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