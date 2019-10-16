شكرا لقرائتكم خبر عن ب”توكل كرمان مع زوجها” في صورة فاضحة وخادشة للحياء تثير جدلاً واسعاً وسخط على مواقع التواصل الإجتماعي..(صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة للناشطة اليمنية توكل كرمان، بمعية زوجها، نشرتها على صفحتها في الفيس بوك، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.



وتعرضت كرمان بعد نشرها للصورة لهجوم واسع من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واصفين صورتها بالمخزية والدخيلة على ثقافة وعادات ودين المجتمع اليمن. بينما هنأها آخرون بتلك الصورة، واعتبروا أنها عادية جدآ ولا تستحق كل هذه الإثارة . وتضاربت الآراء حول ذلك. الجدير بالذكر أن توكل اليمنية الوحيدة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.

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