صورة من اللقاء

تعز - الخليج 365



التقى وكيل اول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي في قاعة الاجتماعات بمبنى المحافظة المؤقت الهيئة الادارية لجمعية اسر شهداء وجرحى وضحايا المجمع السكني التابع لمحطة المخا البخارية.

وفي اللقاء اكد وكيل اول محافظة تعز حرص السلطة المحلية واهتمامها بملف شهداء وجرحى المحافظة منذ اندلاع حرب المليشيات الإنقلابية ضد محافظة تعز. وأوضح المخلافي أن السلطة المحلية تولي هذا الملف اهتمامها وتعمل مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ، لايجاد التعويضات اللازمة وجبر الضرر. مثمنا جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتعويض المتضررين من شهداء المجمع السكني في المخاء. Advertisements مؤكدا استمرار التواصل مع الأشقاء في التحالف ، لانصاف الضحايا وتعويضهم التعويض العادل. وأشار في حديثه الى أهمية مديرية المخأ بالنسبة لمحافظة تعز ، مشددا على تفعيل مؤسسات الدولة ورفع وتيرة اداء السلطة المحلية في المديرية. من جهته عبر الاستاذ عبدالواسع الحكيمي الامين العام للجمعية عن شكره وتقديره لكافة جهود السلطة المحلية في متابعة ملف اسر شهداء وجرحى وضحايا المجمع السكني بالمخاء. داعيا إلى مواصلة هذه الجهود بما يحقق التعويض وجبر الضرر والانصاف العادل للضحايا. حضر اللقاء عزوز السامعي مدير عام البحوث والتدريب بديوان عام المحافظة ، وسند راوح نعمان مستشار المحافظ لشؤون المنظمات ، واحمد مكيبر نائب مدير عام الإعلام بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بتعز يوكد حرص السلطة بملف الشهداء والجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.