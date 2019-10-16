الحوثيون يقصفون مواقع للمشتركة في حيس جنوب الحديدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 قصف حوثي الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ، باستهداف مواقع القوات المشتركة بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.

Advertisements وذكر مصدر عسكري ميداني أن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف المدفعية الثقيلة صوب مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس بشكل عنيف. وأضاف المصدر ان المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع القوات المشتركة من معدلات البيكا وسلاح 14.5 و 12.7 وغيرها من الاسلحة الرشاشة. يذكر ان الخروقات الحوثية للهدنة الأممية متواصلة في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، وترفض الإلتزام ببنود اتفاقية السويد التي تتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في الحديدة.

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