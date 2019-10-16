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  الحوثية تستهدف المشتركة شرق الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019

الحوثيين

  الحوثية تستهدف المشتركة شرق الحديدة

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ، مستهدفة مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

 

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 وقال مصدر عسكري أن عناصر المليشيات المتمركزة في المدينة شنت قصفاً هو الأعنف على مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الدبابات والمدفعية الثقيلة، في تصعيد جديد للعمليات التي تنفذها المليشيات في محافظة الحديدة.

 

 واضاف المصدر عن قيام المليشيات باستهداف مواقع القوات المشتركة بالاسلحة المتوسطة ومنها سلاح 12.7 وسلاح 14.4 شرق مدينة الحديدة .

 

 ونوّه المصدر إلى استمرار المليشيات الحوثية بخروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الاممية في محاولة منها للقضاء على اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة.

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