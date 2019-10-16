  الحوثية تستهدف المشتركة شرق الحديدة

الأربعاء 16 أكتوبر 2019 الحوثيين الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ، مستهدفة مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.

Advertisements وقال مصدر عسكري أن عناصر المليشيات المتمركزة في المدينة شنت قصفاً هو الأعنف على مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الدبابات والمدفعية الثقيلة، في تصعيد جديد للعمليات التي تنفذها المليشيات في محافظة الحديدة. واضاف المصدر عن قيام المليشيات باستهداف مواقع القوات المشتركة بالاسلحة المتوسطة ومنها سلاح 12.7 وسلاح 14.4 شرق مدينة الحديدة . ونوّه المصدر إلى استمرار المليشيات الحوثية بخروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الاممية في محاولة منها للقضاء على اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة.

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