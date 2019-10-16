- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 16 أكتوبر 2019
الحوثيين
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية ، مستهدفة مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري أن عناصر المليشيات المتمركزة في المدينة شنت قصفاً هو الأعنف على مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الدبابات والمدفعية الثقيلة، في تصعيد جديد للعمليات التي تنفذها المليشيات في محافظة الحديدة.
واضاف المصدر عن قيام المليشيات باستهداف مواقع القوات المشتركة بالاسلحة المتوسطة ومنها سلاح 12.7 وسلاح 14.4 شرق مدينة الحديدة .
ونوّه المصدر إلى استمرار المليشيات الحوثية بخروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الاممية في محاولة منها للقضاء على اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف المشتركة شرق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.