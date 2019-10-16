إلغاء إجتماع للجنة الإنتشار بالحديدة بسبب تعنت ورفض المليشيا الحوثية

الأربعاء 16 أكتوبر 2019

ميناء الحديدة

الحديدة - الخليج 365

ألغي إجتماع كان مقررا الثلاثاء، للجنة إعادة الانتشار المكلفة بتنفيذ إتفاق الحديدة برعاية الأمم المتحدة.



وقال المتحدث باسم القوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن "الأمم المتحدة أبلغت الفريق الحكومي في اللجنة رسميًا بإلغاء الاجتماع" وفقا لوكالة "الأناضول".

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وأضاف الدبيش أن إلغاء الاجتماع، يأتي بعد رفض مليشيا الحوثي المشاركة فيه بسبب ما أسموه عدم وجود وقف لإطلاق النار.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يُلغى فيها الاجتماع، خلال أسبوع، عقب مماطلة مليشيا الحوثي، وعدم التزامهم بالاتفاقيات المسبقة، التي أشرفت عليها الأمم المتحدة.

وكان طرفا الأزمة في اليمن، وقعا في العاصمة السويدية ستكهولم على وقف إطلاق النار في الحديدة، إلا أن وقف اطلاق النار يشهد خروقات شبه يومية.

وأمس الاثنين وصل رئيس فريق بعثة المراقبين الدوليين الجنرال الهندي ابهيجيت جوها إلى مدينة الحديدة، لترأس لجنة إعادة الإنتشار الخاصة بالإشراف على تنفيذ إتفاق الحديدة.